إيسكو منتقدا زيدان: يشركني في الدقيقة 80
الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 11:23
كتب : FilGoal
أبدى إيسكو لاعب ريال مدريد عدم رضاه عن قلة المشاركة في المباريات بسبب قرارات المدرب زين الدين زيدان.
إيسكو
النادي : ريال مدريد
وقال الإسباني في حواره مع قناة Movistar+:"إذا أراد إخراجي، يفعل ذلك في الدقيقة 50 أو 60 من المباراة، أحيانا بين الشوطين".
وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره 28 عاما "لو أراد إشراكي، يفعل ذلك في الدقيقة 80".
وشارك إيسكو لمدة 147 دقيقة على مدار 4 مباريات في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، كان احتياطيا في المواجهتين الأخيرتين ضد شاختار دونتسك وبرشلونة.
ويقضي إيسكو موسمه الثامن مع ريال مدريد الذي توج رفقته بـ13 لقبا.
ولعب إيسكو لفالنسيا ومالاجا وشارك في 38 مباراة مع منتخب إسبانيا وكان في قائمة الأخير بمونديال 2018.
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