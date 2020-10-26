إيسكو منتقدا زيدان: يشركني في الدقيقة 80

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 11:23

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد

أبدى إيسكو لاعب ريال مدريد عدم رضاه عن قلة المشاركة في المباريات بسبب قرارات المدرب زين الدين زيدان.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال الإسباني في حواره مع قناة Movistar+:"إذا أراد إخراجي، يفعل ذلك في الدقيقة 50 أو 60 من المباراة، أحيانا بين الشوطين".

وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره 28 عاما "لو أراد إشراكي، يفعل ذلك في الدقيقة 80".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - آشعة لـ محمود علاء وحازم إمام عقب مواجهة الإسماعيلي مواعيد مباريات الإثنين 26 أكتوبر 2020.. الزمالك يتحدى الإسماعيلي لضمان التأهل للأبطال دايلي ميل: سيتي يفكر في ناجلسمان لخلافة جوارديولا مورينيو: أخطاء حكم الفيديو غير مقبولة

وشارك إيسكو لمدة 147 دقيقة على مدار 4 مباريات في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، كان احتياطيا في المواجهتين الأخيرتين ضد شاختار دونتسك وبرشلونة.

ويقضي إيسكو موسمه الثامن مع ريال مدريد الذي توج رفقته بـ13 لقبا.

ولعب إيسكو لفالنسيا ومالاجا وشارك في 38 مباراة مع منتخب إسبانيا وكان في قائمة الأخير بمونديال 2018.

اقرأ أيضا

موسيماني يطالب بالصبر

تدخل لاعب بركان يتسبب في إصابة عمر جابر

إيسكو ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو بعد تعثر محلي جديد: أفكر في اللعب بـ رونالدو وديبالا وموراتا معا 31 ثاتيه | أوروبا
كاف يختار السعيد كأفضل لاعب في نهائي الكونفدرالية 24 دقيقة | الكونفدرالية
مدرب نهضة بركان: إيقاف خطورة بيراميدز قادنا للقب الكونفدرالية.. وهذا ما لم يعجبني 37 دقيقة | الكونفدرالية
وزير الرياضة الإيطالي: هناك تحقيق جار بشأن رونالدو.. وموقف الدوري 37 دقيقة | أوروبا
إيسكو منتقدا زيدان: يشركني في الدقيقة 80 57 دقيقة | أوروبا
دايلي ميل: سيتي يفكر في ناجلسمان لخلافة جوارديولا ساعة | أوروبا
مورينيو: أخطاء حكم الفيديو غير مقبولة ساعة | أوروبا
خبر في الجول - آشعة لـ محمود علاء وحازم إمام عقب مواجهة الإسماعيلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك