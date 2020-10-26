مواعيد مباريات الإثنين 26 أكتوبر 2020.. الزمالك يتحدى الإسماعيلي لضمان التأهل للأبطال

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 10:00

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

يستضيف الزمالك اليوم الإثنين آخر مواجهة له في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز حين يواجه الإسماعيلي في تمام الساعة 8 مساء وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.

ويسعى الزمالك للفوز بالمواجهة لضمان المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدوري الإيطالي تجري مباراة قوية في ملعب سان سيرو بين ميلان وروما.

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تنطلق الساعة 9:45 مساء وتنقلها قناة beIN 1.

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