فاردي بالتخصص يسجل في شباك أرسنال ويخطف الفوز لـ ليستر

خطف جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ثلاث نقاط غالية على حساب أرسنال ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتغلب ليستر سيتي على مضيفه أرسنال بهدف دون رد سجله فاردي في أخر 10 دقائق من المباراة.

ورفع فاردي رصيده إلى 11 هدفا في شباك أرسنال طوال مشواره.

وارتفع رصيد ليستر إلى 12 نقطة في المركز الرابع ليستعيد نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام وست هام وأستون فيلا.

أما رصيد أرسنال فتجمد عند 9 نقاط في المركز العاشر بعد الخسارة الثانية على التوالي والثالثة في أخر أربع مباريات بالدوري.

ورفع فاردي رصيده إلى 6 أهداف في مسابقة الدوري بفارق هدف واحد عن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

يلعب ليستر سيتي مباراته المقبلة أمام ليدز ضمن مباريات الجولة السابعة، بينما أرسنال يحل ضيفا على مانشستر يونايتد.