احتجاجات من لاعبي بيراميدز على حكم نهائي الكونفدرالية عقب نهاية المباراة

احتج لاعبو بيراميدز على أليوم أليوم حكم مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان عقب إطلاق صافرة نهاية المواجهة.

وتوج نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على بيراميدز في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية. (طالع التفاصيل)

وعقب إطلاق صافرة النهاية ذهب لاعبو بيراميدز نحو الحكم للاحتجاج على قراراته طوال المباراة.

وشارك بيراميدز لأول مرة في تاريخه في البطولات القارية وصعد لنهائي الكونفدرالية.

وضمن بيراميدز أيضا المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية الموسم المقبل بعدما نجح في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري المصري.