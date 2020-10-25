بعد تعافيه من كورونا.. كريم حافظ يصنع هدفا في انتصار مالاتياسبور

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

كريم حافظ - مالاتياسبور

فاز مالاتياسبور على ضيفه جينتشلاربيرلجي بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة السادسة من الدوري التركي.

كريم حافظ

النادي : مالاطيا سبور

مالاطيا سبور

وتمكّن المصري كريم حافظ من صناعة هدف فريقه الأول بعد أن نفّذ ركلة ركنية، سجّلها زميله المخضرم سميح كايا بضربة رأسية.

وكان جينتشلاربيرلجي قد تقدّم أولا في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل كايا في الدقيقة 24، ويسجّل كوبيلاي كاناتسيزكوس هدف الانتصار في الدقيقة 53.

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وتعافى حافظ مؤخرا من فيروس كورونا الذي ألم به وأبعده عن مباراة الجولة الماضية أمام كونياسبور.

وتعد تلك التمريرة الحاسمة هي الثانية لكريم حافظ هذا الموسم في 5 مباريات خاضها مع فريقه.

ورفع الانتصار رصيد مالاتياسبور إلى 8 نقاط في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد جينتشلاربيرلجي عند 4 نقاط في المركز العشرين.

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