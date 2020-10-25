خبر في الجول – إيفونا يقترب من الانضمام لـ الاتحاد السكندري

يقترب الجابوني ماليك إيفونا من العودة للدوري المصري، عن طريق الاتحاد السكندري.

ماليك إيفونا النادي : سانت كلارا الاتحاد السكندري

وعلم FilGoal.com أن إيفونا سيصل الإسكندرية الأسبوع المقبل، للخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى زعيم الثغر.

إيفونا صاحب الـ 27 عاما سبق له اللعب في الأهلي في الفترة ما بين 2015 و2016 قادما من الوداد المغربي.

مع الأهلي، لعب إيفونا 31 مباراة ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 قبل أن يرحل للدوري الصيني ومنه للبرتغالي.

ومنذ رحيله عن سانتا كلارا البرتغالي في أغسطس الماضي، لم ينضم لأي ناد.

وقد يكون إيفونا ثاني صفقات صيف يبدو ساخنا في الإسكندرية، مع اقتراب زعيم الثغر من ضم حسام عاشور. (طالع التفاصيل)