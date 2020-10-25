رسميا - حسام عاشور إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 20:56

كتب : هاني العوضي

حسام عاشور إلى الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري ضم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وكشف الموقع الرسمي لنادي الاتحاد عن توقيع عاشور لعقد انضمامه إلى الفريق في حضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإداري بالإضافة إلى محمد مصيلحي رئيس النادي.

وأنهى محمد مصيلحي المفاوضات مع قائد الأهلي السابق الذي وافق دون تردد وفقا للموقع الرسمي للاتحاد للانضمام إلى القلعة الخضراء.

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وقال عاشور للموقع الرسمي للنادي: "الانضمام إلى الاتحاد السكندري شرف كبير، وسأبذل قصارى جهدي لتقديم موسم قوي يليق باسم وتاريخ النادي".

ومن جانبه أشاد حسام حسن المدير الفني للفريق بالإمكانات الفنية والخبرات الكبيرة لحسام عاشور وأنه سيكون إضافة حقيقية لخط وسط الفريق.

وكان الاتحاد السكندري قد ضمن التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في انتظار الفائز من مواجهة الأهلي ونادي أبو قير للأسمدة.

الاتحاد السكندري حسام عاشور
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