أزارو يسجل 7 أهداف في انتصار ودي للاتفاق

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الاتفاق

سجّل المغربي وليد أزارو 7 أهداف في انتصار فريقه الاتفاق وديًا على الهداية بنتيجة 12-0.

وليد أزارو

النادي : الاتفاق

الاتفاق

وأقيمت المباراة مساء اليوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل في نادي الاتفاق.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعبين الذين غابوا عن انتصار الاتفاق مساء السبت على العين بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري السعودي.

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وسجّل أزارو 5 أهداف دفعة واحدة في الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني.

فيما سجّل علي هزازي هدفين، وسجل فهد خالد الدوسري، وأحمد الغامدي، وعبد الله جمال بقية الأهداف.

أزارو (25 عاما) يقضي فترته الثانية مع الاتفاق بعد انتقاله إليه بشكل نهائي من الأهلي في فترة السوق الصيفية.

وخاض أزارو مباراتين رسميتين في الدوري السعودي هذا الموسم كبديل، دون أن يسجل أهدافا حتى اللحظة.

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