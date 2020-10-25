خبر في الجول – عاشور يجري الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ الاتحاد السكندري

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 17:24

كتب : هاني العوضي

حسام عاشور - الأهلي

أجرى حسام عاشور قائد الأهلي السابق كشفا طبيا في إحدى مستشفيات الإسكندرية، تمهيدا لانضمامه إلى الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com بأن عاشور تواجد خلال الساعات الماضية لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للخطوة الأولى له في مسيرته بعيدا عن الأهلي.

ورحل عاشور عن الأهلي في ظروف جدلية، حيث قرر الأهلي في وقت سابق إلغاء جميع الاستثناءات التي عرضها على قائده السابق بتنظيم مباراة اعتزال له وتوفير فرصة عمل في قناة النادي وإرساله للحصول على دورات تدريبية في الخارج

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بينما قرر حسام عاشور عدم الاعتزال وأكد أنه سيكمل مشواره مع كرة القدم في ظل وصول عروض احترافية له من السعودية والبرتغال حسب تصريحاته في الشهور الماضية، إلا أنه على وشك الالتحاق بزعيم الثغر.

صاحب الـ 34 عاما لعب للأهلي فقط منذ عام 2003، وحصد معه أكثر من 35 لقبا في أكثر من 480 مباراة بالقميص الأحمر.

حسام عاشور الاتحاد السكندري في الدوري
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