تشكيل نهضة بركان – المخضرم ياجور يهاجم بيراميدز

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 20:02

كتب : FilGoal

نهضة بركان

أعلن نادي نهضة بركان عن تشكيله لمواجهة بيراميدز في نهائي الكونفدرالية، حيث يقوده المخضرم محسن ياجور.

نجم الرجاء السابق صاحب الـ 35 عاما يحمل آمال بركان، مع عمر النمساوي وزكريا الحضرف ومحمد عزيز.

ويحرس زهير لعروبي مرمى الفريق، وضم التشكيل كل من..

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حراسة المرمى: زهير لعروبي

الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي

الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير

الهجوم: محسن ياجور

طالع تشكيل بيراميدز من هنا

بيراميدز نهضة بركان في إفريقيا
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