تشكيل بيراميدز – تراوري يهاجم بركان وحيدا.. السعيد يحمل آمال تشاتشيتش ضد بركان

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه في مباراة نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، والذي يظهر فيه إريك تراوري كمهاجم وحيد.

التشكيل بدا عليه التحفظ الدفاعي حيث ضم 3 مدافعين هم عبد الله بكري وعلي جبر وأحمد أيمن منصور، ومحمد حمدي كظهير أيسر وأحمد توفيق كظهير أيمن.

ويجلس جون أنتوي وإبراهيم حسن على دكة البدلاء.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد توفيق– عبد الله بكري – علي جبر - أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عمر جابر – محمد فاروق – عبد الله السعيد

الهجوم: إريك تراوري

البدلاء: أحمد الشناوي - محمد فتحي – جون أنتوي – محمود حمادة – إبراهيم حسن – دودو الجباس – إبراهيم عادل

وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور وطارق طه وإسلام عيسى ورجب بكار ومحمد عطوة وولفريد كانون وعمر العيوني.