الرجاء يعلن: لاعب واحد تحولت عينته إلى سلبية

خضع لاعبو الرجاء إلى مسحة طبية اليوم الأحد وأظهرت نتيجة المسحة تحول لاعب واحد فقط إلى عينة سلبية من فيروس كورونا.

وبذلك لا يزال هناك 15 لاعبا مصاب بفيروس كورونا داخل قائمة فريق الرجاء.

وكشف الرجاء في بيان رسمي عن تحول عينة لاعب واحد إلى سلبية بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا.

وأشار بيان الرجاء إلى أن تلك كانت نتائج المسحة الطبية التي أجراها الفريق اليوم الأحد.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر من الرجاء وقال: "نتيجة المسحة الطبية ظهرت بعدم وجود حالات جديدة بين صفوف اللاعبين".

وأضاف "محمد أزريدة الوحيد الذي تحولت عينته إلى سلبية ولا يزال هناك 15 لاعبا مصاب بفيروس كورونا".

وكان لقاء الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قد تم تأجيله من أمس السبت إلى 1 نوفمبر.

وتابع المصدر "الفريق سيخضع لمسحة جديدة منتصف الأسبوع للوقوف على عدد الحالات المصابة".

وأتم تصريحاته "قد نخضع لمسحة أخرى بناء على نتيجة المسحة المقبلة، قبل السفر إلى القاهرة الجمعة".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد.