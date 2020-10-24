لامبارد: ميندي أظهر سبب استقدامنا له.. ولا أفهم لماذا لم نحصل على ركلة جزاء

انهال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بالإشادة على إدوارد ميندي حارس الفريق الجديد بعد مباراة مانشستر يونايتد.

تشيلسي تعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد في تصريحات عقب اللقاء: "لم تكن مباراة مليئة بالفرص. فرصة لراشفورد في الشوط الأول، كانت في البداية خطأ مننا ثم بعد ذلك تصد رائع من إدوارد ميندي".

وأضاف "لقد أظهر سبب استقدامنا له. تعاقدنا مع ميندي لأننا نعلم إمكانياته، وأنا سعيد بتصدياته اليوم لأنك في المباريات المتقاربة تعول على لقطات كتلك التي ظهر فيها، وقد أمن لنا نقطة من المباراة".

وعن ركلة الجزاء غير المحتسبة، قال لامبارد "بلا شك كنا نستحق ركلة جزاء. أنا مستمتع بما أشاهد الجميع يقوله عنها الآن. تحدثت للاعبين عن كمية ركلات الجزاء التي حصلوا عليها (مانشستر يونايتد) في السنتين الماضيتين. أكثر من أي فريق آخر في أوروبا بأميال".

مدرب تشيلسي أكمل "لقد كانت ركلة جزاء واضحة. تقنية الفيديو وجدت من أجل تلك الكرات. الأمر ليس سهلا على الحكام في الملعب دائما وأنا أقدر ذلك، لكن لماذا لم تتدخل تقنية الفيديو؟".

وأتم "حكم الفيديو المساعد سارع بإبعاد لقطة أزبيلكويتا دون مراجعتها وعرضها من مختلف الجهات، أحيانا تستغرق المراجعة ثلاث دقائق لكن هذه المرة مجرد نظروا لها وأبعدوها. لا أفهم تماما ذلك إنه قرار بسيط جدا".

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 7 في المركز الـ15 ويتبقى له مباراة.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 9 في المركز السادس.