أزبيليكويتا عن لقطة ماجواير: لماذا لم يأخذوا 20 ثانية فقط لمراجعة اللقطة؟

تحدث سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي عن اللقطة المثيرة للجدل التي جمعته مع هاري ماجواير، خلال لقاء فريقه أمام مانشستر يونايتد.

يونايتد تعادل مع تشيلسي سلبيا في قمة مملة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

القمة التي جاءت مملة في أغلب فتراتها، شهدت لقطة مثيرة للجدل بعدما طالب تشيلسي الحصول على ركلة جزاء لتدخل ماجواير على أزبيليكويتا ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وقال أزبيليكويتا: "تشيلسي كان يستحق ركلة جزاء؟ هذا سؤال جيد. في الملعب شعرت أننا بالفعل نستحق ذلك".

وأوضح في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "شعرت بيد ماجواير وهي حول عنقي وكتفي. الحكم يمكنه احتساب القرارات وتقنية الفيديو هنا لمساعدته".

وتابع "في أي لقطة، يتخذ الحكم القرار الأساسي والحكام في غرفة الڤار تساعده. اللقطة كانت 50-50 ولذلك لماذا لم يأخذوا 20 ثانية فقط من أجل مراجعتها؟ أعتقد أن تقنية الفيديو يمكنها أن تتحسن بشكل أفضل".

وأردف "في النهاية مثل تلك الأمور تحدث في كرة القدم. لا أقول إنه يجب احتساب ركلات جزاء نتيجة لأي احتكاك في المنطقة الجزاء، وفي إنجلترا هناك العديد من الاحتكاكات القوية، وفي كرة القدم بشكل عام يجب علينا أن نتحسن".

واستدرك "هذا ليس انتقادا ونحن جميعا يمكننا المساعدة من أجل جعل الدوري الإنجليزي أفضل".

وعن التعادل أمام يونايتد، قال قائد البلوز "أشعر أنه كان يمكننا تقديم ما هو أفضل".

وفسر "وجدنا المساحات ولكننا لم نتخذ القرارات الصحيحة بخصوص اللمسة الأخيرة"

وأكمل حديثه قائلا: "دافعنا بصلابة وميندي تصدى لفرصة خطيرة في نهاية المباراة، ولكن كان يمكننا تقديم الأفضل".

وأتم "الموسم طويل ونأمل أننا يمكننا التطور والتحسن لأننا نمتلك الجودة لذلك".





















التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 7 في المركز الـ15 ويتبقى له مباراة.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 9 في المركز السادس.