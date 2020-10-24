تعادل سلبي في قمة إنجليزية "مملة" بين يونايتد وتشيلسي

تعادل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وأقيمت بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وجاءت المباراة عكس التوقعات كقمة إنجليزية كبيرة منتظرة بين الفريقين، ولم تشهد أي أحداث مثيرة سوى على قرارات التحكيم.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 7 في المركز الـ15 ويتبقى له مباراة.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 9 في المركز السادس.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول ضعيف على المستوى الفني وهدد مانشستر مرمى تشيلسي بتسديدة من برونو فينانديز أمسك بها الحارس إدوارد ميندي بسهولة في الدقيقة 31.

وانطلق راشفورد في أخطر فرصة في المباراة نحو مرمى تشيلسي عد تمريرة من برونو لكن ميندي أبعد تسديدته إلى ركنية منقذا مرماه من هدف.

وطالب لاعبو تشيلسي باحتساب ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين هاري ماجواير وسيزار أزبيليكويتا أظهرت الإعادة فيها تعمد الإعاقة من مدافع يونايتد على قائد البلوز، وأشار الحكم إلى استكمال اللعب.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واستمر المستوى المتواضع من الفريقين في معظم أوقات الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 58 دفع أولي جونار سولشيار بالثنائي بول بوجبا بدلا وإدينسون كافاني بدلا من دانييل جيمس وخوان ماتا في محاولة لتنشيط الهجوم.

ورد لامبارد ودفع بالثنائي ماسون ماونت وتامي أبراهام بدلا من كاي هافيرتز وتيمو فيرنر.

واستمر اللعب دون ارتفاع في المستوى رغم التغييرات، ثم دفع لامبارد بالنجم المغربي حكيم زياش بدلا من كريستيان بوليسيتش.

وكان التغيير الأخير لمانشستر يونايتد بنزول ماسون جرينوود بدلا من سكوت ماكتوميناي. ليستمر دوني فان دي بيك القادم من أياكس على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباراة مع الشياطين الحمر.

وكاد راشفورد أن يسجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن ميندي تألق وأبعد الكرة عن مرماه.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.