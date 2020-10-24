مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) شيفيلد.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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ق 41: جووووول فيرمينو والتعادل بعد رأسية من ماني صدها الحارس وتابعها المهاجم البرازيلي في الشباك

ق 23: أليسون ينقذ مرماه من الثاني

ق 12: جووووووول أول لشيفيلد من ركلة جزاء سددها بيرج

ق 11: ركلة جزاء على فابينيو بعد عرقلة ماكبيرن لاعب شيفيلد على خط منطقة الجزاء والعودة للفيديو

ق 3: أرنولد يسدد ركلة حرة مباشرة من خلف منتصف الملعب وحاول خداع الحارس الذي عاد وأبعد الكرة بصعوبة إلى ركنية

ق 2: انطلاقة من ماني ويلعب الكرة نحو المرمى الخالي ونحو صلاح لكن المدافع يبعدها في الوقت المناسب

انطلاق المباراة