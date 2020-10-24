مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) شيفيلد.. الشوط الثاني
السبت، 24 أكتوبر 2020 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
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ق 41: جووووول فيرمينو والتعادل بعد رأسية من ماني صدها الحارس وتابعها المهاجم البرازيلي في الشباك
ق 23: أليسون ينقذ مرماه من الثاني
ق 12: جووووووول أول لشيفيلد من ركلة جزاء سددها بيرج
ق 11: ركلة جزاء على فابينيو بعد عرقلة ماكبيرن لاعب شيفيلد على خط منطقة الجزاء والعودة للفيديو
ق 3: أرنولد يسدد ركلة حرة مباشرة من خلف منتصف الملعب وحاول خداع الحارس الذي عاد وأبعد الكرة بصعوبة إلى ركنية
ق 2: انطلاقة من ماني ويلعب الكرة نحو المرمى الخالي ونحو صلاح لكن المدافع يبعدها في الوقت المناسب
انطلاق المباراة