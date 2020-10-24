راموس: ركلة الجزاء؟ واضحة جدا.. ومذاق خاص في الفوز على برشلونة

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

يرى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أن ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام برشلونة كانت "واضحة جدا".

ريال مدريد انتصر على برشلونة بثلاثية مقابل هدف في كامب نو في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وقال راموس: "كان أسبوعا صعبا والكلاسيكو مباراة فردية من نوعها ولعبنا المباراة بحماس كبير ونجحنا في الانتصار".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية قائلا: علينا دائما أن نكون متحدين ولا ننظر للنتائج السلبية الأخيرة. نحن سعداء جدا الانتصار وتركيزنا الآن على المباريات المقبلة".

وعن ركلة الجزاء، قال راموس: "ركلة الجزاء؟ كانت واضحة جدا. ما حدث معي كان واضحا جدا والقرار كان واضحا، وتقنية الفيديو هنا من أجل المساعدة".

وأكمل حديثه قائلا: "الفريقان بينهما الكثير من الاحترام. برشلونة عان أمامنا دون كرة ونحن كنا أفضل في الشوط الثاني عكس الأول، وبشكل عام قدمنا مباراة جيدة".

واستمر "الفوز له مذاق خاص في مثل تلك المباريات، فهو أمام منافسك وعلى ملعبه، والآن علينا المضي قدما والتركيز في المباريات المقبلة".

زين الدين زيدان حافظ على سجله خاليا من الهزائم في كامب نو، وصار المدرب الأول الذي يقود الملكي لفوزين متتاليين في كامب نو في الدوري منذ عام 2008.

عوامل عدة أدت لفوز ريال مدريد، منها استمرار عقم ليونيل ميسي التهديفي الذي يستمر للكلاسيكو السابع تواليا.

ريال مدريد استعاد صدارة الدوري بـ13 نقطة من 6 مباريات، فيما تراجع برشلونة للمركز العاشر بـ7 نقاط من 5 مباريات.

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