مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (0)-(0) تشيلسي.. تبديل مزدوج من لامبارد

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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ق 73: خروج فيرنر وكاي هافيرتز ونزول أبراهام وماونت

ق 58: نزول بوجبا وكافاني بدلا من دانييل جيمس وخوان ماتا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: راشفورد ينطلق ويسدد وميندي يتألق ويبعد الكرة

ق 31: تسديدة من برونو يمسك بها ميندي

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
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