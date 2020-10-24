جوارديولا: أجويرو خرج بسبب الإصابة.. ولا أقدر على توقع المستقبل

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي سبب خروج الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أمام وست هام، مشيرا إلى "الإصابة هي السبب".

مانشستر سيتي تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أجويرو شارك أساسيا قبل أن يغادر أرضية الملعب بين شوطي اللقاء. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا: "أجويرو خرج بسبب الإصابة. يعاني من إصابة عضلية".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "أعتقد أنها إصابة في العضلة الخلفية. سننتظر الفحوصات ونرى".

وعن تعادل فريقه أمام وست هام، قال بيب: "لقد بدأنا اللقاء بطريقة جيدة جدا ولكن اهتزت شباكنا من أول وصول لوست هام للمرمى".

وتابع "وست هام دافع بعمق كبير ولكننا كان يمكننا التسجيل في نهاية المباراة ولم نفعل".

ويرى جوارديولا "أعتقد أننا لم نلعب بشكل سيء باستثناء آخر 10 دقائق من الشوط الأول".

واستمر "أنا شخص لا أقدر على توقع ما سيحدث في المستقبل. فقدنا بالفعل 7 نقاط حتى الآن وهذا كثر، ولكننا نكافح كثيرا للعديد من الأسباب".

وأتم "علينا أخذ الأمور مباراة مباراة وسنرى ما سيحدث".



























وأنهى وست هام سلسلة هزائمه التسعة أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وحصد نقطة لأول مرة أمام سيتي منذ يناير 2016.

8 مباريات في الدوري الإنجليزي من أصل 9 حقق فيها سيتي الانتصار على الهامرز.

مايكل أنطونيو تقدم أولا لأصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني سجل البديل فيل فودين هدف التعادل.

تعادل رفع رصيد الفريقين إلى 8 نقاط لكن سيتي خاض مباراة أقل، ليظلا سويا في المركز العاشر والحادي عشر.