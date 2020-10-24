بيانيتش: ساري لم يكن يثق في لاعبي يوفنتوس

يرى ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة المنتقل للفريق مطلع الموسم الحالي قادما من يوفنتوس، أن رحلة المدرب ماوريزيو ساري انتهت سريعا مع الأخير بسبب ضعف علاقته باللاعبين.

وقال البوسني في حواره مع صحيفة توتو سبورت الإيطالية:"أشعر بالأسف حتى الآن لأن ساري لم يكن يثق في اللاعبين، وهو أمر أقلقني".

وأضاف لاعب الوسط "من المؤسف تقييم الناس بشكل خاطئ، كل لاعب في غرفة الملابس دائما يقدم وسيقدم أفضل ما لديه للنادي وللفريق. ربما لا يكون الأمر على ما يرام مع لاعب أو اثنين، لكن هذا لن يؤثر على التزامهما لأن كل لاعب يريد الفوز. إنهم محترفون رائعون يريدون تحقيق هدفهم".

واستمر اللاعب البالغ عمره 30 عاما "لو شك المدرب في هذا، إذن فالشرارة التي تحدث عنها الرئيس لن تحدث. لا أحد يشك في قدرات ساري التدريبية، لكن هذه المشكلة كانت موجودة. في النهاية، فزنا بلقب دوري آخر وهو شيء لا يمكن التقليل منه".

وقاد ساري فريق يوفنتوس لمدة موسم توج فيه بلقب الدوري وخسر نهائي الكأس ضد نابولي وغادر دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي أمام ليون.

وخلف أندريا بيرلو، نجم ميلان ويوفنتوس وإيطاليا السابق، ساري في قيادة الفريق.

وكشف بيانيتش أن مواطنه إدين دجيكو لاعب روما كان قريبا من الانتقال ليوفنتوس بالقول:"أعلم أن الأمر كان قريبا، تحدثت معه. شرحت له ما هو نادي يوفنتوس. لا أعرف تحديدا ما الذي حدث، ليس شأني".

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