مرتضى: لا أعاني انفصام كي أعارض تأجيل لقاء الرجاء.. ودورنا يبدأ الآن

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن رفضه تأجيل لقاء الرجاء كان ليجعله يبدو يعاني من انفصام في الشخصية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "هل يوجد في بيان الاتحاد الإفريقي أي كلمة بأن التأجيل جاء بناء على موافقة الزمالك؟ لماذا الهجوم علينا إذن؟"

وأضاف "كلمتي واحدة ولا أعاني من شيزوفرينيا. مثلما عاتبت الخطيب على عدم الموافقة لتأجيل مباراة الأهلي والمصري بسبب معاناة لاعبي المصري من كورونا، كان يجب أن أوافق على تأجيل لقاء الرجاء".

رئيس الزمالك أتبع "حينما رفضنا تأجيل البطولة لشهر، هل وافق (كاف) على التأجيل؟ لا".

وأتم "لكن دوري الآن هو إرسالي الخطاب لتأجيل النهائي لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص كي نحصل على راحة كافية قبل النهائي".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى يوم 1 نوفمبر المقبل.

الزمالك فاز على الرجاء بهدف مقابل لا شيء في الدار البيضاء، ويحتاج الفريق لمجرد التعادل في مصر لبلوغ النهائي وملاقاة الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.