العدد يصل لـ 16 حالة.. إصابتان جديدتان بـ كورونا في صفوف الرجاء

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الرجاء قبل لقاء الزمالك

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن وجود حالتين جديدتين مصابين بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وأصدر الرجاء بيانا رسميا كشف من خلاله نتائج المسحة الطبية الـ 17 لنادي الرجاء.

وأشار النادي المغربي في بيانه إلى "أظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها الرجاء صباح يوم الجمعة وجود حالتين إيجابيتين جديدتين في صفوف الفريق، وسيخضعا للبروتوكول الطبي".

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Posted by Raja Club Athletic on Friday, 23 October 2020

ومن جانبها كشفت صحيفة LE360 أن الثنائي المصاب هو الحارس أنس الزنيتي والمدافع الأيمن عمر بوطيب.

وأوضحت الصحيفة أن "حالات الإصابة بكورونا في صفوف الرجاء ارتفعت لـ 16 حالة".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك انتصر على الرجاء في المغرب بهدف مقابل لا شيء، وكان من المقرر أن يواجه الرجاء اليوم السبت، ولكن كاف قرر تأجيل المباراة لبداية شهر نوفمبر بسبب قرار المغرب بعدم سفر بعثة الرجاء بسبب إصابات كورونا.

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