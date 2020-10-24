جوارديولا ردا على مدرب بورتو: ربما أنت محق

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

جوارديولا - مانشستر سيتي

رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على نظيره في بورتو، سيرجيو كونسيساو، بعدما قال الأخير إن سلوك الأول لم يكن لائقا خلال مواجهتهما التي انتهت بفوز الإنجليز بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وسخر كونسيساو من جوارديولا متهما إياه بالضغط على الحكم والتحدث بشكل غير لائق عن البرتغال. (التفاصيل)

ورد الإسباني في مؤتمر صحفي قائلا:"لم نرغب أن يكون الأمور غير جيد. يظن أن سلوكنا لم يكن جيدا، ربما هو محق".

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وواصل "لا أعتقد. صراحة، لا أعتقد. سعيد بسلوكنا من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 90، لكن إذا كان هذا رأيه، حسنا، ربما هو محق. سنرى".

ولم يحافظ بورتو على تقدمه بهدف لويس دياز ليستقبل ركلة جزاء نفذها سيرخيو أجويرو بنجاح.

وفي الشوط الثاني أحرز إلكاي جوندوجان وفيران توريس هدفين لسيتي الذي اقتنص فوزا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحل سيتي ضيفا على وست هام يونايتد اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يتجه لفرنسا لمواجهة مضيفه مارسيليا يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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