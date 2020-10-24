مواعيد مباريات السبت 24 أكتوبر 2020.. الكلاسيكو ويونايتد يتحدى تشيلسي

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 10:15

كتب : FilGoal

بوسكيتس - ريال مدريد ضد برشلونة

في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة تنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وتنقلها قناة beIN 1.

وتبدأ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت بمواجهة وست هام يونايتد ومانشستر سيتي (1:30 مساء - beIN 1).

وفي السادسة والنصف يلعب مانشستر يونايتد ضد تشيلسي (beIN 1) وفي التاسعة مساء يواجه ليفربول ضيفه شيفيلد يونايتد (beIN 1).

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ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو
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