إبراهيم حسن: سننهي الاتفاق مع حسام عاشور خلال أيام.. وإيفونا عُرض على الاتحاد السكندري

أوضح إبراهيم حسن مدير الكرة بـ الاتحاد السكندري تحركات الفريق في سوق الانتقالات المقبلة.

وكان زعيم الثغر قد تفوق على المقاولون العرب في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف وحجز مقعده في نصف نهائي كأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم حسن: "تواصلنا مع الزمالك من أجل المعارين، وسنعقد جلسة مع أمير مرتضى والمسؤولين للحديث عن أكثر من اسم وخاصة المعارين والتعاون بين الفريقين".

ويمتلك الزمالك كلا من رزاق سيسيه وأحمد رفعت معارين من الزمالك للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف عبر قناة النهار: "بالتأكيد نضع أعيننا على بعض اللاعبين من الأهلي والزمالك ولو رأينا أسماء في أندية أخرى لتدعيم صفوف الفريق سنعمل على ضمها".

وعن إمكانية ضم حسام عاشور، رد قائلا: "تواصلت مع حسام عاشور ونقدره بطريقة جيدة وله تاريخه مع الأهلي وأرى أنه قادر على التواجد في الملعب موسمين ثلاثة على الأقل".

وأردف "كل ناد له رؤية وهو قادر على التواجد في الملعب، والموضوع بسيط ولن يأخذ وقتا، وخلال أيام ستنتهي الأمور بعد الاتفاق على النقاط الأساسية".

وأتم "ضم ماليك إيفونا؟ طُرحت أسماء كثيرة للغاية والوكلاء عرضوا العديد من الأسماء خاصة الأجانب وسنضم من يفيد النادي".

وكان اسم المهاجم الجابوني قد ارتبط بالانضمام لصفوف الإسماعيلي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)