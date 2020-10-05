مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: إيفونا على رادار الدراويش

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 10:56

كتب : ياسر الشريف

ماليك إيفونا

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي عن مفاوضات يخوضها النادي للحصول على خدمات الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي قدم عرضا رسميا للحصول على خدمات إيفونا من سانتا كلارا البرتغالي في السوق المقبل".

ويحتاج الإسماعيلي لدعم هجومه، في ظل وجود فقط النامبيبي بينسون شيلونجو والصاعد حازم مرسي.

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إيفونا صاحب الـ 27 عاما سبق له اللعب في الأهلي في الفترة ما بين 2015 و2016 قادما من الوداد المغربي.

مع الأهلي، لعب إيفونا 31 مباراة ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 قبل أن يرحل للدوري الصيني ومنه للبرتغالي.

وفي وقت سابق، كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل ماليك إيفونا امتلاكه أكثر من عرض من أجل لاعب الأهلي الأسبق.

وقال وكيل إيفونا: "يوجد اهتمامات من فريق أوروبي وآخر سعودي من أجل ضم إيفونا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار ومع تواجد هيثم عرابي (مدير لجنة التعاقدات الأسبق في الأهلي) قائلا: "تاريخ إيفونا يعد قويا في مصر وفي إفريقيا وأُحب بكل تأكيد عودته من جديد لـ مصر".

وتابع "عرضان من مصر من أجل ضم إيفونا وهناك أكثر من فريق مهتم وذلك بعد معرفة أن اللاعب سيكون حرا للتوقيع لأي فريق".

ورفض وكيل إيفونا ذكر أسماء الفرق المصرية المهتمة باللاعب، قائلا: "لن أذكر أي أسماء الآن في انتظار وصول الأمر للمراحل النهائية".

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