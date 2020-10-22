هدف قاتل على طريقة العميد +90.. الاتحاد ينتصر على المقاولون ويتأهل لنصف نهائي الكأس

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 22:06

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري

تأهل الاتحاد السكندري لنصف نهائي كأس مصر عقب تغلبه على المقاولون العرب بهدفين لهدف اليوم الخميس في ربع نهائي كأس مصر.

المباراة كانت الأولى للاتحاد السكندري تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن الذي تولى المسؤولية خلفا لطلعت يوسف.

افتتح شكري نجيب أهداف اللقاء للمقاولون في الدقيقة 47.

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ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك الاتحاد التعادل عن طريق خالد قمر.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل السيد سالم هدفا قاتلا بتسديدة صاروخية بيمناه ليخطف بها الانتصار القاتل للاتحاد.

وأصبح ذلك التأهل لنصف النهائي هو الثاني على التوالي لزعيم الثغر إذ خسر الموسم الماضي ضد الزمالك بهدف دون رد.

وبذلك ينتظر الاتحاد ملاقاة الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة في نصف النهائي.

وفاز الاتحاد بكأس مصر ست مرات كثالث أكثر المتوجين به بعد الأهلي والزمالك وبالتساوي مع الترسانة.

وكانت آخر مرة توج بها الاتحاد بلقب الكأس في عام 1976.

الاتحاد السكندري في الكأس المقاولون حسام حسن عماد النحاس
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