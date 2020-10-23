مدرب بورتو ساخرا من جوارديولا: علي أن أتعلم منه كيف أضغط الحكام وأتحدث مع المنافسين

سخر سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو من نظيره في مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، مشيرا إلى أنه لم يعجبه تصرفات الأخير في مواجهتهما يوم الأربعاء التي انتهت بفوز الإنجليز بنتيجة 3-1.

وقال كونسيساو في تصريحات لوسائل إعلام برتغالية:"علي أن أتعلم الكثير من جوارديولا، طريقة ضغطه على الحكام، التحدث مع لاعبي ودكة بدلاء الفريق المنافس. إنه نموذج يحتذى به. علي أن أتعلم ذلك. كنا ملائكة مقارنة بدكة البدلاء الأخرى".

وأضاف لاعب البرتغال السابق "تحدث عن بلدنا مستخدما كلمات سيئة. سلوكه كان غير جيد وكذلك كل عناصر دكة بدلاء سيتي لأنه لو كان على أحد أن يشتكي فهو نحن بسبب ما حدث معنا. علي أن أعتذر للحكام في البرتغال، لأني أشتكي حين أعتقد أننا ظُلمنا، لكن مقارنة بحكام هذه المباراة وهؤلاء الجالسون أمام الفيديو، الحكام الدوليون أمامهم الكثير لتعلمه من البرتغال".

وأتم "التحكيم أثر كثيرا على نتيجة المباراة. (أوجوستين) مارشيسين لديه مشكلة في قدمه الآن لأنه تعرض لخطأ قبل احتساب ركلة جزاء".

ولم يحافظ بورتو على تقدمه بهدف لويس دياز ليستقبل ركلة جزاء نفذها سيرخيو أجويرو بنجاح.

وفي الشوط الثاني أحرز إلكاي جوندوجان وفيران توريس هدفين لسيتي الذي اقتنص فوزا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستضيف بورتو فريق أولمبياكوس اليوناني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية.

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