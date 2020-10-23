مواعيد مباريات الجمعة 23 أكتوبر.. الأهلي يواجه الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 10:19

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد

يواجه الأهلي ضيفه الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 7" على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أستون فيلا وليدز يونايتد في التاسعة مساء على ملعب فيلا بارك ويذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويحل فالنسيا ضيفا على إلتشي في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 3" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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لمعرفة بقية مواعيد الجمعة من هنا.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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