مواعيد مباريات الجمعة 23 أكتوبر.. الأهلي يواجه الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال
الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 10:19
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي ضيفه الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 7" على استاد القاهرة الدولي.
وتنطلق منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أستون فيلا وليدز يونايتد في التاسعة مساء على ملعب فيلا بارك ويذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 2".
ويحل فالنسيا ضيفا على إلتشي في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 3" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
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