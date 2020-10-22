باتشيكو عن تأجيل لقاء الرجاء: عوامل تساعدنا لنكون أكثر قوة وترابط.. سنسعد جماهير الزمالك

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 23:38

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الرجاء

وجه جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك رسالة إلى جماهير فريقه، مشددا على بذله قصارى جهده من أجل إسعادهم.

وقال باتشيكو: "أُبلغ جماهير الزمالك أن الجهاز الفني والإدارة واللاعبين في كامل التركيز وهدفنا واضح وواحد".

وأوضح في تصريحاته التي بثتها قناة الزمالك "حلم الجماهير هو حلمنا، وهو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب تحقيق وصافة الدوري".

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وأضاف "تغيير المواعيد (تأجيل لقاء الرجاء) لن يؤثر على تركيزنا. نحن في كامل التركيز والاستعداد للمباريات المقبلة مهما كان توقيتها".

وتابع "العوامل التي حدثت تساعدنا لنكون أكثر قوة وترابط وتعطينا إرادة أكبر لتحقيق الانتصار".

وأتم في رسالته لجماهير الزمالك "ثقوا أننا سنفعل كل شيء لإسعادكم".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل لقاء الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموعد الأول من شهر نوفمبر المقبل.

الزمالك انتصر على الرجاء في المغرب بهدف مقابل لا شيء، بفضل أشرف بنشرقي.

وكان من المقرر إقامة لقاء الإياب يوم السبت المقبل ولكن قرر كاف تأجيل اللقاء بعد قرار السلطات المغربية بمنع بعثة الرجاء من السفر بسبب إصابات فيروس كورونا.

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