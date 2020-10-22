القباني لـ في الجول: التأجيل ليس في مصلحة الزمالك.. الرجاء احتاجه بشدة

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 20:16

كتب : أحمد شاكر

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

قال وائل القباني مدافع الزمالك السابق إن تأجيل مواجهة الفريق الأبيض مع الرجاء ليس في مصلحة ناديه.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس رسميا تأجيل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء للأول من شهر نوفمبر المقبل بعد عدم قدرة الفريق المغربي على السفر لإصابة لاعبيه بفيروس كورونا.

وتحدث القباني لـFilGoal.com قائلا: "لست مع التأجيل، فهو ليس في مصلحة الزمالك".

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وتابع "الزمالك فاز في المغرب ومستواه في ارتفاع على عكس الرجاء الذي يعاني من إجهاد والكثير من النقص في صفوفه".

وأردف "أعتقد أن الرجاء أراد التأجيل بأي شكل ليستطيع إعداد نفسه بأفضل شكل للإياب مع استعادته للاعبين المصابين".

وأتم وائل القباني "كل ما حدث ليس في مصلحة الزمالك".

وكان الزمالك فاز على الرجاء في ملعب محمد الخامس في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويحتاج الفريق الأبيض للتعادل أو الفوز بأي نتيجة في الإياب لضمان التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2016.

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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