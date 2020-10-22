أنشيلوتي: بيكفورد مٌحبط وحزين جدا بسبب إصابة فان دايك

يشعر جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون بـ"إحباط شديد" بسبب إصابة فيرجيل فان دايك نجم ليفربول.

ليفربول أعلن إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه، وذلك بعد تدخل من بيكفورد.

وقال أنشيلوتي عن فان دايك: "نشعر بالأسف الشديد لإصابة فان دايك".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ إيفرتون "كل شخص في النادي يتمنى لـ فان دايك التعافي سريعا والعودة في أقرب وقت ممكن".

وتابع "بيفكورد لم يقصد إيذاء فان دايك، ولكن الحقيقة أن الدوري الإنجليزي سريع جدا ولذلك عندما تصل متأخرا في أي لقطة فالأمور تكون صعبة".

وكشف "بيكفورد حزين جدا ومُحبط للغاية بسبب إصابة فان دايك".

وأتم "كان تدخلا قويا ولكن تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

وخرج فان دايك مصابا بعد 10 دقائق أمام إيفرتون في دربي الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على ركبة فان دايك في لقطة احتسبها الحكم تسلل على مدافع ليفربول.

ولم يقدر فان دايك على الاستمرار في الملعب ليغادر اللقاء.

منذ انضمامه لـ ليفربول ولم يغب فان دايك عن أي لقاء للريدز. شارك في 93 مباراة وانتصر 72 مرة وخسر 7 مرات.

وسجل فان دايك 10 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء منذ انضمامه لصفوف ليفربول.

وتعد إصابة فان دايك بالضربة القاصمة لـ ليفربول الذي جمع 10 نقاط من 5 مباريات في المركز الثاني.