مرتضى منصور: ليس من العدل الحصول على راحة 5 أيام قبل النهائي مقابل 14 للمنافس

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 19:12

كتب : إبراهيم رمضان

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء الرجاء

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الخطاب المرسل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس، يطالب فيه بتأجيل موعد المباراة النهائية حال تأجلت مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء المغربي قبل القرار النهائي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء لـ الأول من نوفمبر المقبل، فيما يقام النهائي في موعده السادس من نوفمبر. (طالع التفاصيل)

وحسبما جاء في موقع الزمالك الرسمي "تمسك الزمالك بإقامه مباراة العودة للدور نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا في موعدها يوم 24 أكتوبر وأنه في حال وجود نية لتأجيلها بسبب وجود حالات إصابة كورونا بين صفوف الرجاء المغربي فإنه لا يمانع فى التأجيل بشرط أنه في حال وصول فريق الزمالك إلى الدور النهائى يتم تأجيل موعده بنفس عدد الأيام التي تم تأجيل فيها لقاء الاياب تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص خصوصا أن الزمالك راعي ظروف الرجاء".

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وأشار الخطاب "ليس من العدالة إذا تأهل نادي الزمالك إلى النهائى بإذن الله أن يكون أمامه خمسة أيام فقط قبل أن يلعب النهائى بينما منافسه قد حصل على راحه 14 يوما واذا كنا قد قدرنا ظروف نادى الرجاء والاتحاد الإفريقي للإجراءات الخاصه بفيروس كورونا فإنه من الواجب أن يقدر الاتحاد الأفريقي الظروف الارهاقيه والاصابيه للاعبي نادي الزمالك إذا تأهل للنهائى".

وأتم "في حال صدور قرار التأجيل فإنه يتحتم تأجيل لقاء الأهلي والوداد لتقام المباراتين على يومين متتاليين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

وجاء بيان الزمالك:

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وتقام مباراة الأهلي والوداد في موعدها غدا الجمعة، بينما النهائي 6 نوفمبر كما هو

كان الزمالك قد فاز على الرجاء في الدار البيضاء بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف النهائي.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
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