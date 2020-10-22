رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 16:21

كتب : FilGoal

أوباما - محسن متولي - الزمالك - الرجاء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في بيان رسمي.

وكشف "كاف" عن تحديد يوم 1 نوفمبر المقبل، كموعد جديد لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر.

جاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية تفشي فيروس كورونا في فريق الرجاء وإعلان إصابة 8 حالات بين اللاعبين.

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من جهة أخرى، ستقام مباراة الأهلي مع الوداد البيضاوي في موعدها مساء غد الجمعة.

وجاء نص بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كالتالي:

"يوم الثلاثاء أبلغ نادي الرجاء، كاف بدخوله في حجر صحي من قبل وزارة الصحة المغربية بسبب إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا، وتلقينا قرار السلطات المغربية بمنعهم من السفر واستحالة سفر الفريق حتى 27 من شهر أكتوبر الجاري".

"نتيجة لذلك، نادي الرجاء لن يتمكن من السفر إلى مصر لخوض مواجهة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي كان مقرر لها يوم 24".

"في مواجهة هذا الوضع ولحماية نزاهة المنافسة وتعزيز روح التضامن، وافق كاف على تأجيل مباراة الإياب حتى يوم 1 نوفمبر".

"وفي نفس الوقت تقام مباراة الأهلي والوداد في موعدها غدا الجمعة بينما النهائي 6 نوفمبر كما هو".

"بالنسبة لـ كاف، تعد صحة اللاعبين ضرورة قاطعة وفقا لتوجيهات اللجنة الصحية والتي تقدم ضمانات لصحة وسلامة اللاعبين مع تسهيل عودة اللعب بإقامة المباريات".

كان الزمالك قد فاز على الرجاء في الدار البيضاء بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف النهائي.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الرجاء الزمالك
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