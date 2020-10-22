إسماعيل يوسف لـ في الجول: التأجيل لن يؤثر على معنويات لاعبي الزمالك.. ونثق في أنفسنا

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الرجاء

يرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار تأجيل مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لن يؤثر على معنويات الفريق.

وأعلن الاتحاد الإفريقي رسميا تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال إسماعيل يوسف لـ FilGoal.com: "توقعنا تأجيل المباراة منذ أيام، وهذا القرار لن يؤثر على معنويات لاعبي الزمالك".

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وأضاف "لاعبونا في كامل التركيز ومستعدون للقاء، ونعلم أن الجمهور يساندنا من أجل التأهل للمباراة النهائية".

وأكمل "نثق في أنفسنا مثلما يثق الجمهور بنا، نحن فريق كبير".

وأردف "لاعبو الزمالك والجهاز الفني لم ينشغلوا بالأحداث الأخيرة ولم يلتفتوا لكل ما جرى، وجاهزون للقاء العودة".

وأتم "نؤدي التدريبات بحماس كبير وكامل والفريق جاهز لمواجهة الرجاء".

جاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية تفشي فيروس كورونا في فريق الرجاء وإعلان إصابة 8 حالات بين اللاعبين.

كان الزمالك قد فاز على الرجاء في الدار البيضاء بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف النهائي.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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