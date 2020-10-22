بعد التأجيل الإفريقي.. مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف الجولة الأخيرة من الدوري

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 18:30

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن السيناريو المحتمل لمباريات الجولة الأخيرة في الدوري المصري، بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مباراة الزمالك والإسماعيلي هي فقط التي سيتم تحديد موعدها بناءً على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء".

وتابع: "من الممكن أن تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم 26 أو 27 من الشهر الجاري".

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وشدد: "أمّا مباراة بيراميدز والمقاولون العرب فستكون في موعدها، وهذا لا يعد إخلالا بتكافؤ الفرص بين الفرق".

وأوضح: "أبلغنا الإسماعيلي والزمالك بالأمر وقد تقبلاه تماما".

وأتم: "لجنة المسابقات تعكف الآن على وضع الجدول، وسيتم إعلان الموعد الجديد ليتوافق مع الاتحاد الإفريقي".

يأتي ذلك بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر، نظرا لتفشي وباء كورونا بين صفوف الفريق المغربي.

في هذه الحالة، لن يستطيع الزمالك لعب مباراة الجولة الأخيرة أمام الإسماعيلي في نهاية الشهر الجاري كما كان منتظرا، وبالتالي سيتم تقديم المباراة وفقا للمصدر من داخل اتحاد الكرة، دون تغيير موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بالتبعية.

وينافس الزمالك نظيره بيراميدز على المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز، لضمان التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 68 نقطة (تُخصم منه 3 نقاط بنهاية المسابقة)، في مقابل 64 نقطة لـ بيراميدز صاحب المركز الرابع.

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