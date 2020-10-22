بعد تأجيل مواجهة الإياب.. الرجاء يشكر كاف والاتحاد المغربي والزمالك في بيان رسمي

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 16:56

كتب : محمد عبد العظيم

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

توجه نادي الرجاء بالشكر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد المغربي ونادي الزمالك بعد قرار تأجيل مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن كاف في بيان رسمي تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى يوم الأحد 1 نوفمبر، على أن تقام مباراة الأهلي والوداد غدا في موعدها والنهائي في موعده 6 نوفمبر.

وكشف نادي الرجاء صباح اليوم الخميس ارتفاع عدد المصابين إلى 15 بعد تسجيل 6 حالات جديدة في الفريق.

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وجاء بيان الرجاء كالآتي:

"توصل نادي الرجاء حينه بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتأجيل لقاء إياب نصف النهائي إلى 1 نوفمبر، وذلك بالنظر للوضعية الوبائية للنادي والظروف الاستثنائية باستحالة سفر البعثة الرياضية المغربية إلى مصر".

"ويتقدم نادي الرجاء بالشكر لأجهزة الاتحاد الإفريقي على تفهمها للوضعية الاستثنائية التي يعيشها النادي حاليا ويؤكد انخراطه اللا مشروط في المساهمة في تطوير كرة القدم الإفريقية".

"كما يجدد النادي عبارات الشكر والامتنان لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على تدخله في هذا الملف ودعمه للنادي في هذه الظروف بصفة خاصة وكرة القدم الوطنية بصفة عامة".

"وأخيرا يتقدم المكتب المديري بأصدق عبارات الشكر والأخوة والامتنان لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الشقيق على التفاتتهم الإنسانية والأخوية تجاه لاعبي نادي الرجاء".

الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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