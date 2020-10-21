الأهلي يجري مسحة طبية استعداد لمباراة الوداد

خضع فريق الأهلي لمسحة طبية اليوم الأربعاء، قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وفقا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاص بالمسحات الطبية قبل المباريات.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، عقب نهاية المران تجهيزا لمواجهة الوداد.

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء الجمعة في استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز على الوداد بثنائية دون رد في المغرب في مباراة الذهاب.