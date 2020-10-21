فرديناند: راشفورد بحاجة لتسجيل الأهداف مثل روني ليصبح بين الأفضل في العالم

قال ريو فرديناند نجم وقائد مانشستر يونايتد السابق إن ماركوس راشفورد لاعب فريقه بحاجة لأن يضيف إلى نفسه عامل تسجيل الأهداف بشكل دائم مثل واين روني أسطورة الفريق.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصرح فرديناند عبر شاشة التلفزيون البريطاني قائلا: "أعتقد أن راشفورد بإمكانه أن يصبح من طراز عالمي، يحتاج لأن يضيف لنفسه عامل تسجيل الأهداف بشكل دائم، عدد من الأهداف في كل موسم".

وأضاف "واين روني كان يسجل الكثير من الأهداف حينما كان في مانشستر يونايتد، ولم يسجل أهدفا سيئة لكنه كان يفعل ذلك من خلال تقديمه لأداء رائع في الملعب".

وواصل "إن كان بإمكان راشفورد أن يظهر جانبه القبيح، فهذا الفتى لن يكون معقولا في الملعب".

راشفورد سجل هدف الفوز لمانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان على ملعب الأخير في مباراة انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الشياطين الحمر ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشارك صاحب الـ22 عاما خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بكل المسابقات مع يونايتد سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وفي المجمل لعب راشفورد بقميص يونايتد في 221 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 71 هدفا وصنع 41 آخرين.