وكيله لـ في الجول: حجازي سعيد مع وست بروميتش.. لا أحد يفاوضنا لضمه

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 15:17

كتب : فادي أشرف

أحمد حجازي

نفى كريستيان إميل وكيل أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، وجود أي تفاوض بين اللاعب وأي ناد للانتقال إليه في الوقت الحالي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش ألبيون

وست بروميتش ألبيون

وقال إميل لـ FilGoal.com: "حجازي سعيد للغاية في وست بروميتش ويود الاستمرار معه في الدوري الإنجليزي وتحقيق أهداف النادي هذا الموسم".

وشدد "لا يوجد أي تفاوض مع حجازي أو معي من أي ناد بشكل رسمي".

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وكانت تقارير سعودية قد زعمت وجود مفاوضات بين حجازي واتحاد جدة السعودي، وهو الأمر الذي لم يحدث.

وشارك الدولي المصري لأول مرة هذا الموسم مع وست بروميتش في مباراة بيرنلي في الجولة الخامسة من البطولة، بعد أن غاب لفترة بسبب الإصابة.

ولعب حجازي المباراة كاملة بجانب المدافع المخضرم برانيسلاف إيفانوفيتش الذي لعب هو الآخر لأول مرة مع وست بروميتش منذ انضمامه للفريق بداية الموسم.

وانتقل حجازي إلى وست بروميتش في شتاء 2017 من الأهلي ومنذ ذلك الحين لعب 104 مباراة مع الفريق.

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