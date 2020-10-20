تشكيل بيراميدز – تشاتشيتش يدفع بالقوة الضاربة ضد هوريا

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 19:54

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الأهلي

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه ضد هوريا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والذي شهد مشاركة للقوة الضاربة للفريق كاملة.

محمد فاروق، عبد الله السعيد، إريك تراوري، جون أنتوي، يقودون تشكيل تشاتشيتش الذي جاء كالتالي..

حراسة المرمى: المهدي سليمان

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الدفاع: عمر جابر – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – أحمد توفيق – محمد فاروق – عبد الله السعيد – إريك تراوري

الهجوم: جون أنتوي

البدلاء: أحمد الشناوي – عبد الله بكري – محمد فتحي – محمود حمادة – إبراهيم حسن – دودو الجباس – إبراهيم عادل

أما هوريا، فقدم قائمة تضم 16 لاعبا، أي سيجلس على قائمة الفريق الذي يعاني من تعدد إصابات كورونا 5 لاعبين.

وضم التشكيل:

حراسة المرمى: موسى كامارا

الدفاع: محمد فوفانا - أبو كامارا - بوباكار ساماسيكو - جودفريد أسانتي

الوسط: مورلاي سيلا - درامان نيكييما - أمادو دجيبا محمد

الهجوم: مانديلا أوكانسي - بولاجي ساكين - داوودا كامارا

في إفريقيا بيراميدز هوريا
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