سكاي: إصابة تشالهان أوجلو وغيابه قد يمتد حتى التوقف الدولي المقبل

يغيب التركي هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب ميلان الإيطالي لمدة 10 أيام على الأقل بسبب إصابته في الكاحل.

وفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" فأن التركي أصيب في التدريبات صباح اليوم وخرج مستخدما "عكازات".

ويستعد ميلان لمواجهة سيلتك الاسكتلندي في أولى جولات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

غياب صانع الألعاب التركي حسب الشبكة الإيطالي يعني أيضا غيابه عن مواجهة روما في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي ولقاء سبارتا براج التشيكي في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي مما قد يعني مشاركته بقميص الروسونيري مجددا عقب انتهاء التوقف الدولي في منتصف نوفمبر المقبل.

وبدأ هاكان موسمه بشكل جيد إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

ميلان يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة منفردا بعد مرور 4 جولات من بداية الموسم.