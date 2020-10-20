خبر في الجول - ساسي ينضم لتدريبات الزمالك فور خضوعه لبروتوكول النادي الخاص

يستعد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك للدخول إلى تدريبات فريقه فور الخضوع لبروتوكول القلعة البيضاء الطبي الخاص. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيخضع لاعبه لبروتوكوله الخاص، من خلال الفحص والأشعة وغيرها ومن ثم سيتم الإعلان عن جاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وأوضح مصدر في الزمالك لـ FilGoal.com أن الفحوصات لن تستغرق وقتا طويلا ليس أكثر من يوم، بعدها سينخرط اللاعب في التدريبات ومشاركته في المباراة من عدمها متروك لـ جايمي باتشيكو مدرب الفريق.

وكان ساسي أصيب بفيروس كورونا وثبتت إيجابية عينته يوم الجمعة الماضية وبناء عليه غاب عن المشاركة في لقاء الزمالك والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن وكيل اللاعب لـFilGoal.com سلبية مسحته ومرافقته لبعثة الوداد القادمة إلى مصر من أجل مواجهة الأهلي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء في مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وكان الزمالك فاز في المغرب بهدف دون رد.

وتسافر بعثة الوداد لمصر للقاء الأهلي يوم الجمعة المقبلة في إياب نصف النهائي بعد الهزيمة ذهابا بهدفين دون رد.