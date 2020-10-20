منافس مصر - إقالة مدرب كينيا

قرر الاتحاد الكيني لكرة القدم إقالة الجهاز الفني لمنتخب كينيا بالكامل بقيادة المدير الفني فرانسيس كيمانزي بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

منتخب كينيا يتواجد في المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا المقبلة، رفقة منتخب مصر، وكذلك منتخبي جزر القمر وتوجو.

وأفاد الاتحاد الكيني في بيان: "يعرب الاتحاد عن امتنانه الكبير للمدرب كيمانزي وأعضاء جهازه الفني لعملهم المثالي وتفانيهم".

وأضاف البيان "يتمنى اتحاد كرة القدم الكيني لهم كل التوفيق في المستقبل".

وأتم البيان "لقد بدء البحث عن بديل لدفع المنتخب الكيني إلى الأمام".

منتخب كينيا تعادل مع منتخب مصر في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات، قبل أن يتعادل على أرضه أمام توجو.

ويلعب منتخب كينيا أمام جزر القمر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، بينما يواجه منتخب مصر نظيره توجو.