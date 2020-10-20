إيتو منتقدا فرانس فوتبول بعد ترشيحه لفريق الأحلام: هذه قلة احترام

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 12:29

كتب : FilGoal

إيتو

انتقد صامويل إيتو نجم برشلونة السابق مجلة فرانس فوتبول بعدما رشحته في مركز الجناح الأيمن في فريق الأحلام الذي ستعلن عنه ديسمبر المقبل.

وأعلنت المجلة الفرنسية، التي تمنح سنويا جائزة الكرة الذهبية، 10 مرشحين لكل مركز في خطة 3-4-3 ليختار صحفيون يعملون معها فريق الأحلام في كرة القدم بآخر 70 عاما.

وترشح إيتو في مركز الجناح الأيمن مع 9 لاعبين آخرين أبرزهم زميله السابق ليونيل ميسي أيقونة برشلونة. (التفاصيل)

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وقال الكاميروني عبر تويتر:"شكرا لكم، لكني لعبت موسما أو اثنين في اليمين، و25 سنة من مسيرتي في مركز المهاجم".

وأضاف "قلة احترام".

وأعلنت المجلة عن المرشحين لكل مراكز الملعب، وإيتو مع مواطنه توماس نكونو حارس الكاميرون السابق وجورج ويا أيقونة ليبيريا هم الإفريقيون المرشحون ضمن 110 لاعبا.

وتألق إيتو في الملاعب الأوروبية مع برشلونة وإنتر ميلان وفاز مع الناديين بالثلاثية في 2009 و2010 على الترتيب.

وفاز إيتو (39 عاما) مع منتخب بلده بكأس إفريقيا مرتين وتوج بذهبية أولمبياد سيدني 2000.

حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي 4 مرات وكان ثالث أفضل لاعب في العالم في 2005.

وإيتو هو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ نادي ريال مايوركا ومنتخب الكاميرون وكأس الأمم الإفريقية.

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