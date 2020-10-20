نصف نهائي إفريقيا - هادي خشبة لـ في الجول: يجب أن يهاجم الأهلي والوداد.. وإشراك ديانج كأساسي

يرى هادي خشبة نجم الأهلي السابق أن فريقه يجب أن يلعب بشكل هجومي ويضغط على الوداد ما سيؤدي إلى ارتباكه، كما شدد على ضرورة إشراك أليو ديانج بجانب السولية، وذلك في مواجهة الفريقين بدوري الأبطال.

وصرح خشبة لـFilGoal.com قائلا: "لابد أن يلعب الأهلي بشكل هجومي ويضغط على المنافس وهو ما سيؤدي إلى ارتباك دفاعاته وعدم منحه الفرصة للتقدم ومعاونة بقية الخطوط".

وواصل "فريق مثل الوداد لا يجدي معه طريقة الدفاع، الهجوم سيجبر الوداد على التراجع مع اندفاعه للهجوم سيحصل الأهلي على المساحات التي يرغب بها".

وأكمل "اللعب بثلاثة لاعبين في الوسط خطأ، يكفي ثنائي وسط ميدان فقط".

وتابع "استمرار الشحات أفضل، ويمكن لكهربا أن يكون بديلا مميزا".

وأتم "تغيير ديانج في المباراة كان مقبولا لعدم الحصول على إنذار ثان لكن يجب اللعب به بجانب السولية".

وكان الأهلي قد فاز ذهابا في المغرب بنتيجة 2-0 ضد الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال.

وخرج أليو ديانج بديلا قبل بداية الشوط الثاني ليشارك حمدي فتحي بدلا منه.