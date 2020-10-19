انتهت الكونفدرالية - بركان (2)-(1) أغادير.. النهضة إلى النهائي

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

نهضة بركان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهضة بركان ضد حسنية أغادير في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة بفوز نهضة بركان بهدفين لهدف

ق 61: جوووووول الثاني من ركلة جزاء لنهضة بركان عن طريق محمد عزيز

ق 56: ركلة جزاء للنهضة بعدما لمست الكرة يد مدافع حسنية أغادير

ق 43: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة للفيديو

جووووووووووول محسن ياجور يسجل الهدف الثاني لنهضة بركان

ق 30: جووووووووووووووول عماد الكيماوي يسجل التعادل

ق 20: جووووووووووول محمد عزيز يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 18: ركلة جزاء لنهضة بركان بعد عودة الحكم إلى الفيديو

انطلاق المباراة

نهضة بركان حسنية أغادير الكونفدرالية
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