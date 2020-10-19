سيكازوي لـ في الجول: لم أنذر محمد الشناوي خلال مباراة الوداد

هل أنذر جاني سيكازوي محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال؟ الحكم الزامبي يجيب لـFilGoal.com عن ذلك.

FilGoal.com توجه لسيكازوي لسؤاله عن "هل أنذر محمد الشناوي بعد ركلة الجزاء أو خلال المباراة؟".

ليجيب الحكم الدولي الزامبي: "لم أنذر محمد الشناوي خلال اللقاء، لم أعطه بطاقة صفراء عقب ضربة الجزاء، لم يحدث ذلك".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أوضح في وقت سابق أن حارس القلعة الحمراء لديه بطاقة صفراء وحيدة. (طالع التفاصيل)

وتحصل خلال المباراة 3 لاعبين من الأهلي على إنذارات وهم أيمن أشرف وأليو ديانج وجيرالدو، فيما تحصل من الوداد كل من إبراهيم نجم الدين ويحيى عطية الله.

وتنص لائحة البطولة القارية على إيقاف لاعب لمباراة واحدة إذا تلقى 3 بطاقات صفراء، وتُلغى البطاقات الصفراء بعد نهاية دور المجموعات.

ويستعد الشناوي ورفاقه لاستضافة الوداد يوم الجمعة في استاد القاهرة ولهم أسبقية طيبة بعدما فازوا في الدار البيضاء بهدفين دون رد.

وإذا تأهل الأهلي للنهائي يواجه في مصر غريمه التقليدي الزمالك أو الرجاء.

وفي مباراة الذهاب تفوق الزمالك بهدف على مضيفه الرجاء وتجري مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.