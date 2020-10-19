سيد عبد الحفيظ لـ في الجول: لا تقلقوا على الشناوي.. غير مهدد بالإيقاف

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 13:55

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن يكون محمد الشناوي حارس مرمى الفريق مهددا بالإيقاف عن النهائي حال تلقيه بطاقة صفراء يوم الجمعة ضد الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com:"غير صحيح أن الشناوي مهدد بالإيقاف لو تلقى إنذارا في مباراة الإياب".

وأضاف "الشناوي تلقى بطاقة صفراء واحدة فقط في الموسم الحالي من دوري الأبطال".

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وتنص لائحة البطولة القارية على إيقاف لاعب لمباراة واحدة إذا تلقى 3 بطاقات صفراء، وتُلغى البطاقات الصفراء بعد نهاية دور المجموعات.

ويستعد الشناوي ورفاقه لاستضافة الوداد يوم الجمعة في استاد القاهرة ولهم أسبقية طيبة بعدما فازوا في الدار البيضاء بهدفين دون رد.

وإذا تأهل الأهلي للنهائي يواجه في مصر غريمه التقليدي الزمالك أو الرجاء.

وفي مباراة الذهاب تفوق الزمالك بهدف على مضيفه الرجاء وتجري مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

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