سكاي: الاتحاد الإنجليزي لن يعاقب بيكفورد بعد تدخله على فان دايك

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 13:29

كتب : FilGoal

لقطة إصابة فيرجيل فان دايك

لن يوجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أي عقوبات على جوردان بيكفورد حارس إيفرتون بعد تدخله على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن تقنية حكم الفيديو راجعت اللقطة أكثر من مرة وقررت أن ليفربول لن يحصل على ركلة جزاء وأن اللعبة تسلل، بجانب ذلك رأت أن بيكفورد حارس إيفرتون لا يستحق بطاقة حمراء.

وتواصل ليفربول مع مجلس حكام إدارة مباريات المحترفين لتوضيح عدد من القرارات خلال مباراة الدربي ضد إيفرتون.

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وأوضح الاتحاد الإنجليزي أنه يراجع ويعاقب فقط على القرارات والأحداث التي لم يشاهدها حكم الساحة ولم تراجعها تقنية حكم الفيديو، وهذا ينطبق على كل المباريات.

وخرج فان دايك مصابا في الدقيقة الـ10 بعد تدخل بيكفورد القوي الذي تسبب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال مصدر في نادي ليفربول لشبكة سكاي: "لا نعلم إن كان فان دايك سيلحق بالموسم الجاري أم لا".

ليفربول لم يحدد إطارا زمنيا لعودة مدافعه في حين أن تقارير عديدة في صحيفة "تايمز" وشبكة "أثليتك" وغيرها أشارت إلى أن اللاعب قد يغيب حتى نهاية الموسم الجاري.

ومنذ سبتمبر 2018 لم يغب فان دايك عن أي مواجهة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشارك في 93 مباراة بكل المسابقات وانتصر 72 مرة وخسر 7 مرات.

وسجل فان دايك 10 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء منذ انضمامه لصفوف ليفربول.

وتعد إصابة فان دايك بالضربة القاصمة لـ ليفربول الذي جمع 10 نقاط من 5 مباريات في المركز الثالث.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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